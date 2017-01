Die 2002 in Othmarschen gegründete Schule für Tai Chi und Qigong öffnet seine Pforten und gibt einen Einblick in die chinesischen Bewegungskünste.



Jeweils um 14:30h / 15:30h / 16:30h zeigt das Show-Team bestehend aus Trainern und Schülern der Wu Wei Schule aus den Bereichen Tai Chi und Qigong Choreografien und Bewegungsausschnitte.



Der Eintritt ist frei und wer mit den chinesischen Entspannungs- und Bewegungskünste starten möchte, hat an diesem Tag eine sehr gute Gelegenheit sie näher kennen zu lernen.