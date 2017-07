An drei Tagen können Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren in der Wu Wei Schule in Hamburg Othmarschen die Kampfkunst Tai Chi Chuan kennen lernen.Von Montag bis Mittwoch jeweils 14:00-17:00h wird eine Choreografie einstudiert. Betreut von den Jugendtrainern der Wu Wei wird bei gutem Wetter im schuleigenen Garten trainiert. Bei Regen findet das Training in den Schulräumen statt.Für EUR 99 gibt es das komplette Programm inklusive einem Schul-T-Shirt. Die Plätze sind limitiert, damit eine gute Lernathmosphäre gewährleistet wird.Anmeldung und weitere Infos auf Wu Wei Schule - Jugendaktion