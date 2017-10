15 Jahre feiert die Wu Wei Schule mit einer Jubiläumsshow der Kampfkünste

Im Jahr 2002 wurde die Wu Wei Schule für Tai Chi und Qigong von Jan Leminsky in der Reventlowstrasse 35 in Hamburg Othmarschen gegründet. Mit einer Show wird das Jubiläum im chinesischen Yue-Garden am 18. November 2017 gefeiert.Von Anfang an hat sich die Schule auf ein exklusives Angebot in den chinesischen Bewegungskünsten spezialisert. Ein eigener Garten und edel eingerichtete Räume machen den Aufenthalt und das Üben zu einem entspanntem Erlebnis.Als weitere Vertiefungsmöglichkeiten gibt es noch Kurszeiten, wo sich auf Partner-Tai Chi (Tuishou), Wettkampftraining, chinesisches Kampfkunst oder Waffen-Tai Chi konzentriert wird. Jugendgruppen sind eine weitere Besonderheit der Schule.Aus den Jugendgruppen ist vor über 10 Jahren das erste Turnier entstanden. Mittlerweile organisiert die Wu Wei jedes Jahr ein Turnier, dass internationale Bedeutung erlangt hat.Die angeschlossene Wu Wei Akademie bildet Kursleiter (drei Jahre Ausbildungsdauer) in Tai Chi oder Qigong aus. In diesem Bereich hat die Akademie bundesweite Bedeutung und bildet seit über 10 Jahren aus.Das Jubiläum wird im wunderschönen Yue-Garden (hinter dem Völkerkundemuseum) mit einer Show gefeiert. Damit jeder Zuschauer einen guten Blick auf die Show hat, sind die Plätze limitert. Karten sind unter Wu Wei Gala zu bekommen.



Virtuell wird das Jubiläum mit einem Rückblick im Wu Wei Youtube Channel gefeiert, der über diesen Link zu erreichen ist.