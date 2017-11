Weihnachtsmarkt „Ausgedacht und Handgemacht“

Vier Akteure aus dem Stadtteil Altona organisieren dieses Jahr den 2. gemeinsamen Weihnachtsmarkt. Mitwirkende sind hierbei der Verein „Vertrautes Wohnen“ im Altonaer Spar- und Bauverein, der Arche Nora e.V., die Elbe Werkstätten GmbH und das ViaCafélier.

Neben einzigartigen und handgemachten Sachen erwarten die Besucher stimmungsvolle Weihnachtsmusik sowie Kaffee, Kuchen und leckere selbstgebackene Kekse. Der Chor der Elbe Werkstätten wird weihnachtliche Lieder zum Besten geben und ebenfalls konnten wir zwei Kinderbuchautoren für eine Weihnachtslesung für Groß und Klein gewinnen. Am Samstag den, 02.12.17 wird Frau Silke Förster und am 03.12.17 Herr Jochen Wildt in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr eigene Geschichten vorlesen, die zum Mitmachen anregen.



Wir freuen, sie bei uns begrüßen zu dürfen!



Links zu den geplanten Kinder-Weihnachtslesungen:

- Kinderbuchautorin Silke Förster: www.silke-förster.de

- Kinderbuchautor Jochen Wildt: www.flupsi.info