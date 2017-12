Tag der offenen Tür der Wu Wei Schule in Othmarschen

Die Wu Wei Schule und Akademie in Othmarschen ist nach vereinbarten Terminen organisiert und so ist es schwierig einen Blick auf das Training der chinesischen Bewegungskünste zu ergattern.Hierfür ist der Tag der offenen Tür gedacht an dem Besucher die Möglichkeit haben die Teestube und beiden Trainingsräume der Wu Wei zu besuchen. Jeweils um 14:30h / 15:30h / 16:30h werden die Kursleiter, Lehrer und Schüler vorführen, wie Tai Chi und Qigong in Bewegung aussehen. Anschliessend besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich Nutzen und Übungsarten der Bewegungskünste erläutern zu lassen.Wer am 28.01.2018 in der Zeit von 14:00-17:00 h in der Wu Wei vorbeischaut hat den Vorteil, dass bei einem Eintritt innerhalb von einem Monat die Aufnahmegebühr erlassen wird und ein Schul-T-Shirt geschenkt wird.Im Februar starten zudem verschiedene neue Gruppen, so dass der Einstieg vereinfacht wird, da es sich bewährt hat in einer Gruppe zu starten, die auf dem gleichen Niveau ist.Weitere Informationen sind auf der Website der Wu Wei Schule zu finden: Wu Wei Schule