Tag der offenen Tür an der Loki-Schmidt-Schule

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Loki-Schmidt-Schule an einem Tag der offenen Tür.



Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte geben einen Einblick in das vielfältige Schulleben und informieren über die besonderen Angebote der Schule. An zahlreichen Infoständen erhalten die Besucherinnen und Besucher Informationen über Unterrichtskonzepte, das Schulprogramm, inklusive Klassen, das Nachmittagsangebot, Projekte, Wettbewerbe, unsere Mathematikwerkstatt, Leseförderung usw..



Führungen, Bastelangebote, musikalische Darbietungen, Ausstellungen und die Angebote der Caféteria runden den Tag ab.