Selfie mit Mao

Fotos und Collagen aus dem Reich der Mitte Ausstellung vom 10.2. bis 18.2. 2018 im Atelier Knick, Am Rathenaupark 15

täglich geöffnet von 16.00 bis 18.00 Uhr Vernissage am 10.2. von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Individualität und Mao ...

Heute geht in China Vieles. Zwischen dem Reisbauern in Longsheng und der Jugend in Shanghai liegen Jahrtausende, gelebt im Jetzt.

Meine Fotos und Collagen zeigen die sichtbaren Spuren dieser Entwicklungsstufen, die Widersprüche und Umbrüche in der chinesischen Aktualität.