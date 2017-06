Musik+Plus: brasilianische Musik mit dem Duo ArcordoSol am 26. Juni in Altona

Am 23.Juni 2017 um 20:00 Uhr spielt das Duo ArcordoSol brasilianische Musik in der Kirche St. Marien in Altona.

Die beiden Musiker, Judith Antkowiak (Gesang, Violine) und Norbert Sander (Gesang, Gitarre) präsentieren brasilianische Musik der Stilrichtungen Bossa Nova, Samba und Música Populär Brasileira, die sie mit mit Titeln aus Pop, Swing, Blues und Chanson kombinieren.

Mal nachdenklich und melancholisch, mal fröhlich und bewegt, werden bekanntere Titel neu entdeckt und geheime musikalische Schätze aufgetan.Einige selbst geschriebene Songs komplettieren die Siebensachen für die Reise in eine Welt sonnig-warmer Klangfarben. Die Musik lädt ein, „über den Tellerrand zu hören und die Seele baumeln zu lassen“. Das Duo aus Jena, ließen sich auf Reisen von südamerikanischer Musik inspirieren und nehmen diese Begeisterung mit in ihr gemeinsames Musikprojekt AcordoSol (Portugiesisch a cor do sol: „die Farbe der Sonne“).





Musik+Plus ist eine Veranstaltungsreihe mit außergewöhlicher, hochkarätiger Kammermusik von Rennaisance bis Jazz, die im Dialog präsentiert wird. Die Konzerte sind immer wieder anders, auch in Kombination mit anderen Kunstformen. Die intime Atmosphäre der katholischen Kirche St. Marien Altona lädt zur Begegnung mit den Künstlern - im Konzert und im gemeinsamen Ausklang bei Käse und Wein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.



Veranstaltungsort: Kirche St. Marien, Bei der Reitbahn 4, Zugang ist barrierefrei