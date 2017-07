Meuterei am Elbstrand - Live To Love Piraten kapern Plastikmüll

Live To Love Germany lädt am Sonntag, den 16. Juli, zur coolsten Piratenaktion seit Störtebeker an den Hamburger Elbstrand ein: Mit Enterhaken und Schatzbeuteln wird Müll - besonders Plastikkleinstteile - am Strand gesammelt. Zur Stärkung gibt es echte Piratenkost wie Waffelschiffchen, Knusperbrot „Smutjes Beste“, Wackelpudding Haifischbecken und Störtebekers Kuchen.

Liebe ist Handeln: Fünf Schwerpunkte

Plastikkleinstteile gefährden das Leben der Vögel und im Sand versteckte Glasscherben bergen das Risiko von Verletzungen. Dies ist ein Fall für die Live To Love Piraten: Der Müll wird von 11 bis 15 Uhr am Strand von Övelgönne gekapert.Parallel zur Aktion, der Prämierung des meisten Strandguts auf dem Kaper-Kutter und einem Stand mit Piratenkost informieren wir über die Gefahren von Plastik und mögliche Alternativen.Live To Love Germany möchte in Zeiten, in denen unsere gesunde Zukunft mehr denn je von unserem gegenwärtigen Handeln abhängt, ein inspirierendes Zeichen in Bewusstsein für die Umwelt setzen und vor allem Kinder und Jugendliche mit einbeziehen.Wenn Sie teilnehmen möchten oder Fragen zur Veranstaltung haben, können Sie sich hier anmelden: sekretariat@live-to-love-germany.org.Live To Love ist ein internationales und humanitäres Netzwerk, das 2007 von dem Gyalwang Drukpa gegründet wurde. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Themen Klima-, Umwelt- und Tierschutz, aber auch Bildung, medizinische wie humanitäre Hilfe, Gleichberechtigung, sowie in dem Erhalt von Kulturerbe. Der Gyalwang Drukpa ist das Oberhaupt der Drukpa Tradition, einer der einflussreichsten Schulen des Buddhismus im Himalaya und in Bhutan als Staatsreligion fest verankert. Die Initiative hat diese buddhistischen Wurzeln, ist aber ausdrücklich säkular aufgestellt.Die Aktivitäten von Live To Love Germany bestehen seither neben der Unterstützung verschiedener größerer Projekte in der Himalaya Region auch in regelmäßigen regionalen Aktionen, die Menschen, Tieren und Umwelt zugute kommen.www.live-to-love-germany.orgwww.facebook.com/LiveToLoveGermanylive-to-love-deutschland.blogspot.de