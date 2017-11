Harmonisches Jubiläum der Wu Wei Schule für Tai Chi und Qigong

Am 18.11.2017 feierte Inhaber und Gründer Jan Leminsky mit seinem Team das 15 jährige Bestehen der Wu Wei Schule. Den äußeren Rahmen bildete der wunderschöne Yu-Garden in Hamburg. Der Nachbau eines chinesischen Teehauses stimmte die Besucher auf einen besonderen Abend ein.Ab 18:00 Uhr trafen die Gäste ein und konnten bis zum Beginn der Veranstaltung um 19:00 Uhr eine photographische Chronik der Wu Wei verfolgen oder sich die ausliegenden Fotoalben von 15 Jahren abwechslungsreicher Veranstaltungen, Besuche und Reisen anschauen. Mit 98 Besuchern war der Saal Shanghai komplett ausgebucht und Jan Leminsky eröffnete die Veranstaltung mit einem kurzen Abriss über die Anfänge und Entwicklungsschritte der Wu Wei.Anschließend übernahm seine Gattin Martina Leminsky die Moderation der Präsentationen. Die Bandbreite der Schule wurde mit einer abwechslungsreichen Abfolge von Vorführungen über Qigong, Tai Chi Hand- und Waffenformen bis zu Partnerformen und Bajiquan gezeigt.Höhepunkt war dann der gemeinsame Auftritt des 14 köpfigen WuWei-Teams mit einer Kombination aus Qigong und Tai Chi, dass in einer einzigen Schlussbewegung des gesamten Teams mündete.Martina und Jan Leminsky wurden von der Schülerschaft und Team der Wu Wei mit einem persönlichen Geschenk geehrt und anschließend klang der Abend in einem schönen Miteinander an Stehtischen aus.Ein wundervoller Abend an den sich Teilnehmer und Gäste noch länger erinnern werden.