Songwriting: Von der Idee bis zum fertigen Song mit Agata Paulina Clasen

Es erwartet dich eine Mischung aus lustvoller Praxis und erhellender Theorie. Ziel ist die kreative (Weiter-)Entwicklung eigener Songs, ob für Solo- Künstlerin* oder Bandmitglieder relevant!



Du lernst die handwerklichen Songwriting-Grundlagen kennen. Konkrete Beispiele zeigen dir, wie du erste musikalische und textliche Ideen gewinnen, dann weiterspinnen, variieren und verbinden kannst. Ein Song besteht aus den Grundbausteinen Melodie, Harmonie, Text, und Rhythmus. Indem du deren Zusammenspiel begreifst und einzelne Elemente beeinflusst, kannst du aus gewohnten Strukturen ausbrechen und neue spannende Ideen und Themen finden.



Voraussetzung:

einfache Akkorde an Gitarre/Klavier nach Akkordsymbolen spielen können.



Kursleiterin:

In Berlin als Gitarristin gestartet, hat Agata Paulina Clasen an der renommierten Popakademie ihren Abschluss mit Schwerpunkt Songwriting/Gesang gemacht. Aktuell arbeitet sie mit dem Bandprojekt SCHWESTER an eigenem Material. Seit 2010 begleitet sie im Einzelcoaching Songwriterinnen im Kreativprozess. Ihre Erfahrung wird nun gebündelt in den Workshop einfließen!



Anmeldung und weitere Infos unter: song@agatapaulina.de



Kosten: 120,- €/ 110,- € erm.



Anschlusstermin am Sonntag, den 16.09.2018 von 12-18 Uhr