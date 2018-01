Sing & Groove & Flow

Taketina | Stimmimprovisation | Circle Singing mit Esther Diethelm

Ein Angebot für musik- und rhythmuserfahrene Frauen*, die ihr Repertoire erweitern möchten. Wir werden uns mit folgenden Inhalten beschäftigen: Stimmübungen, Improvisationsspiele, Circle Singing und Lieder, Singen mit Bodypercussion und Taketina.Circle Singing spielt mit sich wiederholenden Mustern, die sich überlagern und verzahnen. Es entsteht ein gemeinsamer Klang– und zugleich Freiraum für individuellen Ausdruck und Improvisation. Taketina heißt, Rhythmus mit Fuß, Hand und Stimme ganz direkt zu erleben.Der Workshop entwickelt die Themen des letztjährigen Workshops weiter, es sind aber auch Einsteigerinnen* willkommen!Esther Diethelm - Pianistin und Taketina-Rhythmuspädagogin, arbeitet als Dozentin für Rhythmusschulung u.a. an verschiedenen Musikhochschulen und leitet Taketina in zahlreichen Seminaren, z.B. in Gruppen mit KrebspatientInnen.: estherdiethelm@gmx.net, www.rhythmicexperiences.de 120,- €/ 100,- € erm.