Nachbarschafts-Flohmarkt Bahrenfelder Kirchenweg 13

Hamburg: Bahrenfelder Kirchenweg 13-13e |

Vor den Haustüren im Bahrenfelder Kirchenweg 13-13e findet am 13. Mai der traditionelle Nachbarschafts-Flohmarkt statt. Von 11 - 16 Uhr verkaufen Anwohner und Gäste alles was noch gut in Schuss oder fast neu ist, aber nicht mehr benötigt wird. Legendär: frisch bebackene Waffeln und Pizza nach einem ausgiebigen Bummel.



Der Nachbarschafts-Flohmarkt findet direkt parallel zum S-Bahnhof Bahrenfeld statt und ist über die Treppen Friedensallee - Höhe Dentologikum - sowie Bahrenfelder Kirchenweg - kurz vor der S-Bahnbrücke - zu erreichen. Kinderwagenfahrer und Gehhilfenbenutzer kommen bitte über den Bahrenfelder Kirchenweg, dort steht ein Fahrstuhl zur Verfügung.