Klezmer und Jiddisches Lied mit Kateryna Ostrovska

Ein Workshop für alle Instrumentalistinnnen* und /oder Sängerinnen*, deren Herz für die osteuropäische Musikkultur schlägt! Nach einer kleinen musikhistorischen Einführung werden wir gemeinsam die klezmertypischen Skalen anschauen und ein paar bekanntere Instrumentalstücke einstudieren. Außerdem arbeiten wir an Phrasierung, Ornamenten, rhythmischen Besonderheiten und Bandsound. Kursleiterin Kateryna stellt euch die jiddische Vokaltradition vor und nach Wunsch erarbeiten wir auch Lieder. Jede* die mag, ist herzlich willkommen zu singen – auch als Instrumentalistin*!



Voraussetzungen: Grundkenntnisse am Instrument, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.



Kursleiterin: Kateryna Ostrovska ist in einer jüdisch-säkularen Musikerfamilie in Kiew (Ukraine) aufgewachsen. Mit dreizehn Jahren tourte sie mit einem jiddischen Kindertheater durch Europa. Sie ist viel als Sängerin, Komponistin, Gitarristin, Cavaquinistin und Percussionistin im Bereich der Klezmer-, Balkan- und brasilianischen Musik unterwegs, unter anderem hat sie 2014 die Platte "Tunklgold" der Hamburg Klezmer Band produziert, eingespielt und eingesungen.



Anmeldung und weitere Infos unter: mail@rosamorena.de



Kosten: 120,-€ / 100,- € erm.