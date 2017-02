Jazz Vocal Workshop mit Regina Ebinal

Auf der Bühne stehen und Jazz singen? Der Traum wird wahr!

Regina Ebinal erarbeitet in ihrem Workshop mit Anfängerinnen und Fortgeschrittenen Jazz-Standards. Die Teilnehmerinnen lernen ihre Stimme kennen und verbessern Variation, Improvisation und Ausdruck. Die Gruppe swingt und hat viel Spaß. Abends auf der Session können die frischgebackenen Jazz-Sängerinnen den Song, den sie am Nachmittag gelernt haben, mit Begleitung einer Band auf der Bühne vortragen. Die Besucherinnen von Regina Ebinals Workshop sind meist erstaunt über ihre eigene Entwicklung und nach dem Auftritt – zu Recht – sehr stolz auf sich.



Voraussetzung: keine



Kursleiterin: Regina Ebinal ist in Milwaukee, USA geboren und wohnt in Hamburg. Sie singt bei Radioübertragungen und Studioproduktionen und verfügt über zahlreiche Live-Auftrittserfahrungen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern und regelmäßig in den Vereinigten Staaten in diversen Jazz-Formationen. Gesang und Musik studierte sie am Musikkonservatorium in Groningen/NL. Regina Ebinal unterrichtet als diplomierte Gesangspädagogin und veranstaltet regelmäßig Vocal Workshops in den USA und in Deutschland. In den Jazzclubs „Birdland“ und "Cascadas Bar“in Hamburg leitet sie immer wieder die Vocal Sessions. www.ebinal.info



Anmeldung und weitere Informationen: regina@ebinal.info



Kosten: 75 € / 65 €

Im Anschluss ab 20 Uhr: Jazz Vocal Session für Frauen

Im Anschluß an den Workshop findet ab 20.00 Uhr in den Räumen des fmz wieder eine „female Jazz Vocal Session“ statt. Eingeladen sind neben den Workshop-Teilnehmerinnen alle Frauen, die Lust haben, zu Livemusik Jazzstandards zu singen, zu improvisieren oder einfach den anderen zu lauschen. Diese Veranstaltung ist nur für Frauen.



Eintritt ist frei