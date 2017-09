Info-Abend am 07.09.17 für die Homöopathie-Ausbildung in Hamburg

Die nächste Ausbildung startet am 07. Oktober 2017.

Liebe Homöopathie-Interessierte,tragen Sie sich vielleicht mit dem Gedanken eine Homöopathie-Ausbildung zu machen? Dann kommen Sie doch einfach vorbei und bringen Sie all Ihre Fragen mit. Wir freuen uns auf Sie!: Donnerstag, den 07. September um 19:30 Uhr: Schule der Homöopathie Hamburg, Friedensallee 270, 22763 Hamburg, 5 Gehminuten von der S-Bahn-Station Bahrenfeld entfernt: z.B. Heilpraktiker, Ärzte, Apotheker, Medizinisch-technische Assistenten, Pharmazeutisch-technische Assistenten: Melden Sie sich doch kurz an mit einer Nachricht an uns an info@sdh-hamburg.deUmfassend und mit Begeisterung, Sorgfalt und Humor gehen wir mit Ihnen durch eine 3-jährige Ausbildung. Mit uns wachsen Sie in fundiertes theoretisches Wissen hinein und bekommen ausgiebige Praxisübung.Vorab-Infos über die Ausbildung und die Schule finden Sie in unserem Prospekt:Schauen Sie sich auch gern schon einmal auf unserer Internetseite um:Haben Sie vielleicht Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Kolleginnen, die Interesse an einer Homöopathie-Ausbildung hätten? Dann leiten Sie doch bitte diese Einladung sehr gern sie weiter. Ganz herzlichen Dank!Herzliche GrüßeIhr Team von der Schule der Homöopathie Hamburg