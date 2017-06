Homöopathie für Kinder - Kennenlern-Kurs 1 Samstagnachmittag

Themen für den Kurs sind unter anderem:

Mein Kind ist so oft krank! Was kann ich bei Infekten tun?Viele Eltern wünschen sich ganzheitliche Medizin – Homöopathie praktiziert sie!Dies ist oft die Motivation von Eltern, sich für Homöopathie zu interessieren. Wir möchten Ihnen in diesem kompakten Kurs erste Grundlagen vermitteln, wie Sie homöopathische Arzneien benutzen können.+ Wichtige Symptome beim Kind, ihre Bedeutung für die Mittelfindung+ Alarmzeichen - wann zum Arzt oder ins Krankenhaus?+ Homöopathische Behandlung und konventionelle Medizin+ Wie können Sie mit Fieber umgehen?+ Chronische Krankheiten beim Kind und die Möglichkeiten der HomöopathieWann: Samstag, 10.06.2017, 15:00 bis 18:00 UhrWo: Schule der Homöopathie, Friedensallee 270, 22763 Hamburg, 5 Min. von S-Bahn Bahrenfeld entferntWie viel: 40,00 EURVon wem: Karin Fronemann-Klos (M.A.) - Heilpraktikerin, Dozentin, Systemische Coachin, ErziehungswissenschaftlerinTeilnehmerzahl bis 15 Personen. Infos: http://www.sdh-hamburg.de/ Anmeldung unter: info@sdh-hamburg.deBei Fragen melden Sie sich gern bei Karin Fronemann-Klos.T: 04104 / 961 488 oder E: karin@fronemann-klos.de