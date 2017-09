Homöopathie-Ausbildung in Hamburg startet am 07. Oktober 2017

Liebe Homöopathie-Interessierte,Möchten Sie eine Homöopathie-Ausbildung machen? Dann wäre die „Schule der Homöopathie Hamburg“ etwas für Sie. Der Präsenzunterricht findet 1x pro Monat am Wochenende über 3 Jahre hinweg statt.Umfassend und mit Begeisterung, Sorgfalt und Humor gehen wir mit Ihnen durch eine spannende und entwicklungsreiche Zeit. Sie wachsen in fundiertes theoretisches Wissen hinein und bekommen ausgiebige Praxisübung. Wir bereiten Sie auch auf die Abschluss-Prüfung bei der Stiftung Homöopathie-Zertifikat vor.Geeignet ist die Ausbildung z.B. für:• Heilpraktiker• Ärzte• Apotheker• Hebammen• Medizinisch-technische Assistenten• Pharmazeutisch-technische AssistentenWo: Schule der Homöopathie Hamburg, Friedensallee 270, 22763 Hamburg, 5 Gehminuten von der S-Bahn-Station Bahrenfeld entferntVorab-Infos über die Ausbildung, finanzielle Fördermöglichkeiten und die Schule finden Sie in unserem Prospekt und auf unserer Internetseite: http://www.sdh-hamburg.de/ Haben Sie Fragen? Schicken Sie uns gern eine Mail info@sdh-hamburg.de oder rufen Sie einfach an Tel.: 040 - 605 339 430Und falls Sie eine Person kennen, die ebenfalls Interesse hätte, leiten Sie diese Infos sehr gern weiter.Herzliche GrüßeIhr Team von der Schule der Homöopathie Hamburg