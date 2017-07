Extra – Jubiläumsgeschenk: KAČKALA in concert

ist die tschechisch - amerikanische all-women's a capella group, eine idiomatische, nicht nach üblichen Regeln definierbare Kreation, die uns rasende Wörter der Weisheit bringt, verpackt in ihrer Musik: Femme fatale Freiheitslieder und dazwischen ein paar morbide makabre Nummern – für den guten Geschmack.Durch ihre einzigartige Mischung aus ihren eigenen originellen empowering „mad girl/ bad girl/ sad girl“ – Kompositionen und einen Schuß hausgemachte Choreografie bescheren uns Kačkala einen dynamischen und (theatralisch-) unterhaltsamen Abend.Hilary Binder as Backdoor BobbiEva Plocek Kubešová as Luscious LucilleKateřina Kubešová as Vicious ValentinaLexa Walsh as Black Belt BettyAll gender welcome!Eintritt: 5,- €