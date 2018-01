Beats Bauen am Computer mit Ableton live mit Anna Weiße

Wen juckt es in den Fingern, den eigenen Computer endlich als Musikinstrument zu nutzen? Beats bauen, Bass, Melodie und Sounds dazu, ganze Songs am Computer schreiben – aber wie? In diesem Workshop wird gezeigt, wie das ganz einfach mit der weit verbreiteten und leicht zu bedienenden Musiksoftware „Ableton Live“ möglich ist.Der Kurs ist für alle Computer-Musik-Anfängerinnen* geeignet, die hier grundlegende Funktionen und Arbeitstechniken kennen lernen. Wir probieren gemeinsam aus, wie wir vom Drumloop zum Bass zur Melodie kommen, arbeiten uns langsam vor, indem wir Effekte und Loops einbinden – und lernen nebenbei den Unterschied zwischen Midi und Audio kennen. Der Workshop ist für Windows und für Mac OSx.keineAnna Weiße ist Musikerin und Tontechnikerin. Sie absolvierte eine Ausbildung als „Audio Engineer“ an der SAE in Hamburg und arbeitet seit einigen Jahren als Live-Mischerin. Sie bietet im fmz regelmäßig Workshops an und experimentiert seit einigen Jahren mit der Ableton-Software für ihre eigenen Musikprojekte. Auf der Bühne steht sie mit handgemachter elektronischer Musik, beispielsweise als Performerin mit der Combo „Damnit Janet“. www.damn-it-janet.org anna@damn-it-janet.org110,- € / 90,- € erm.