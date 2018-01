Beat it! mit Annette Kayser

Groovige Rhythmus-Spielstücke für außergewöhnliche Instrumente, Kleinpercussion, Body Percussion und Stimme



An diesem Wochenende werden wir mehrstimmige Stücke erarbeiten und uns dabei nicht nur unserer Stimme und unserer Körpersounds bedienen. Auch und vor allem ungewöhnliche Instrumente sollen zum Einsatz kommen: Gespielt wird mit Händen, Kochlöffeln oder Essstäbchen auf z.B. Plastikflaschen, Abflußrohren, an Tischplatten, mit Boomwhackern oder Streichholzschachteln, mit Blechdosen, Wasser in Schüsseln, oder, oder,... Spaß, Gesang und fetzige Grooves garantiert!



Für Frauen* mit rhythmischen Vorkenntnissen



Kursleiterin:

Annette Kayser ist Musikerin, Schlagzeugerin, Komödiantin und Workshopleiterin seit vielen Jahren. Aktuell spielt sie bei "A Quadrat" (Musikkabarett) und leitet den Body Percussion Chor "Die BeatSchwestern"; beides zusammen mit Anke Hundius. Außerdem spielt sie im "Sir Bradley Quartett" (Jazz) und ist eine von zwei Bandleaderinnen bei der „BigBandBerthaBlau“. Bis 2017 war sie unterwegs mit „Trude träumt von Afrika“ (Percussion&Comedy). www.groove-hamburg.de



Anmeldung und weitere Infos unter: annette@groove-hamburg.de



Kosten: 105,- €/ 95,- € erm.