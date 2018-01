A weekend with the Beatles mit Peta Devlin

In nur 8 Jahren haben die Beatles eine schier endlose Reihe von Hits geschrieben und Musik, Melodien und Methoden geschaffen, die die moderne Musiklandschaft für immer geändert haben. Aber neben den tollen Kompositionen und ihren coolen Pilzfrisuren - was die Beatles so erkennbar machte, waren die Stimmen von John, Paul, George and Ringo.



In diesem Workshop wollen wir uns ein paar ihrer Stimmenarrangements vornehmen

(Haupt-, Backing- und Chor-Stimmen) und dann - mit einem besonderen Augenmerk auf Aussprache, Gesangsstil und eingesetzter Stimmentechnik - werden wir sie zusammen singen!



Ein Workshop für alle, die Spass am Singen haben, die Beatles auch für die beste Band der Welt halten und keine Angst vor einer kleinen Herausforderung haben!



Kursleiterin:

Peta Devlin ist seit 25 Jahren professionelle Musikerin, Sängerin, Komponistin, Tontechnikerin und Produzentin. Geboren und aufgewachsen in England, kam sie 1990 nach Deutschland und hat seitdem in vielen Bands gespielt und gesungen u.a. Die Braut haut ins Auge, COW, Oma Hans, Hoo Doo Girl, Mars Needs Women, Bela B. (Die Ärzte). Sie arbeitet ausserdem als Studio und Live Tontechnikerin und komponiert Musik für Hörspiele, Film und Theater.



Anmeldung und weitere Infos unter: info@frauenmusikzentrum.de



Kosten: 100,-€/80,- € erm.