XingYiQuan neu in Osdorf

Das besondere an XingYiQuan ist, dass zuerst fünf verschiedene Fausttechniken trainiert werden, die mit 12 Tierformen verbunden werden. Es ergeben sich hieraus verschiedene Choreografien, die in einer Gruppe gemeinsam oder einzeln trainiert werden.Die BSG Wu Wei bietet ab Januar am Donnerstag um 20:10h diese interessante Kampfkunst an. Ein Probetraining ist nach vorheriger Anmeldung über diesen Link möglich: XingYiQuan in Osdorf Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Es sind Sport-Hallenschuhe und Sport-Kleidung erforderlich.