Tischlein deck dich

Drei Söhne werden von ihrem Vater vom Hof gejagt, da sie sich angeblich nicht ausreichend

um das leibliche Wohl ihrer einzigen Ziege gekümmert haben. In der weiten Welt gehen alle

drei Brüder in eine Handwerkslehre und werden von ihren jeweiligen Lehrmeistern für ihre sehr

guten Arbeitsleistungen mit außergewöhnlichen Geschenken belohnt. Auf dem Heimweg kommen

sie jeweils an einem Wirtshaus vorbei, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht, und so werden zwei

der Brüder, um ihren geschenkten Lohn betrogen.

Schafft es der dritte Bruder alles wieder in Ordnung zu bringen?

War die Ziege wirklich nie satt?