PIAPIANISSIMO - Funkelkonzert der Elbphilharmonie

Am Montag den 18. Dezember sind die Funkelkonzerte der Elbphilharmonie im Bürgerhaus Bornheide zu Gast. „Funkelkonzerte“ heißt die Kinderkonzertreihe der Elbphilharmonie. Sie bringt die erfolgreichsten Produktionen aus ganz Europa an die Elbe. Mal witzig und verspielt, mal sensibel und nachdenklich eröffnet sie Kindern auf besondere Weise die Welt der Musik. Im Bürgerhaus Bornheide wird das Musiktheaterstück »PIAPIANISSIMO« gezeigt: Der Zauberer Walleboo findet ein seltsames Buch voll zauberhafter Musik, die Freude bereiten, Trost spenden oder Mut verleihen kann. Er blättert darin, versucht sich im Dirigieren, probiert Taktstöcke aus und lernt das Lesen einer Partitur. Ein Stück, das Kindern Lust auf Weiterzaubern macht.



Für Kinder ab 5 Jahren

Eine zweite Vorstellung findet um 16 Uhr statt.

Karten gibt es für 5 Euro am Infotresen des Bürgerhauses.