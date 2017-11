Neues Café, neues Vordach

Hamburg: Bürgerhaus Bornheide |

Am 15.12.2017 ist es endlich soweit und es gibt einiges zu feiern:



1. Das Café OsBorn feiert nun seine offizielle Eröffnung! In der Zeit von 11:30 - 17:00 Uhr erwartet Sie ein umfangreiches Programm für Groß und Klein mit Auszügen aus unserem kulinarischen Angebot

2. Das Bürgerhaus erhält mit dem Vordach sein neues Gesicht! Die Einweihung findet um 14:00 Uhr statt.



Programm am 15.12.2017:

11:30 - 14:00: 

Mittagstisch in Buffetform (Angebotspreise)

Livemusik

14:00:

festliche Einweihung des Vordachs durch das Bezirksamt

14:30 - 17:00: 

Kaffee und Kuchen (Angebotspreise)

Bastelangebot für Kinder

15:00:  

Weihnachtsmann mit einer Weihnachtsgeschichte



Am Glücksrad können außerdem Kuchen- und Cafégutscheine gewonnen werden.