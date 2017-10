Kinderzirkustheater Das Geheimnisvolle Schloss bei ABRAX KADABRAX

AM 08.10. um 15 Uhr zeigt die Kinderzrikusschule ABRAX KADABRAX ihr neues Stück "Das Geheimnisvolle Schloss". Ein schaurig schönes Kinderzirkusvergnügen für die ganze Familie. Tickets 3/5 € per Email unter: tickets@abraxkadabrax.de. Oder einfach ab 14:30 Uhr an der Zirkuskasse. Die Veranstaltung findet bei uns im Zelt auf dem Gelände des Bürgerhauses Bornheide statt. Bornheide 76 Z, 22549 Hamburg. www.abraxkadabrax.de