AM 03.10. feiert der Kinder und Jugendzirkus ABRAX KADABRAX im Osdorfer Born seinen 19. Geburtstag. Um 15 Uhr zeigt die Kinderzrikusschule ihr neues Stück "Das Geheimnisvolle Schloss". Ein schaurig schönes Kinderzirkusvergnügen für die ganze Familie. Tickets 3/5 € per Email unter: tickets@abraxkadabrax.de. Eine weitere Vorstellung gibt es am 08.10. auch um 15 Uhr bei uns im Zelt auf dem Gelände des Bürgerhauses Bornheide in der Bornheide 76 Z.