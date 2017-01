Ferienprogramm der Bücherhalle Osdorfer Born am 6. März 2017 "Wir basteln ein Memory"

Hast Du Lust auf Basteln?

Dann komm zum Ferienprogramm der Bücherhalle Osdorfer Born.

Am 6. März 2017 um 15.00 - 16.30 Uhr.

Mit Stempeln, eigenen Bildern und Fotos aus Zeitungen gestalten wir dein ganz persönliches Memory.

Für Jungs und Mädchen ab 6 Jahren!

Bitte melde dich in der Bücherhalle an.

Die Teilnahme ist kostenlos.