Lesung mit Peter Koletzki "Das Leben der Ursula Schulz"

Hamburg: Bücherhalle Osdorfer Born |

Wie kämpft man in Jahren des Krieges und der Vertreibung um sein kleines privates Glück?

Wie bewahrt man sich seine Lebensfreude, wenn man von Hunger und Not umgeben ist?

Peter Koletzki, geboren 1943 in Posen, seit 1948 in Hamburg, hat die ergreifende Geschichte einer Frau geschrieben, die ihr Leben in die Hand genommen hat und sich nicht unterkriegen lassen wollte: ein Porträt seiner Mutter.



Lesung: Mittwoch, 17 Mai 2017 um 16 Uhr

in der Bücherhalle Osdorfer Born

.