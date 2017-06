Ferienprogramm: 53° Dein Sommer. Deine Bücherhallen.

Wir laden alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 - 16 Jahren zu unserem kostenlosen Sommerferienprogramm ein! Los geht's am 1. Juli: Wer sich in der Bücherhalle anmeldet, kann 10 Wochen lang exklusiv die neuesten Bücher, Hörbücher, Filme und Games ausleihen.

Alle Teilnehmer erhalten ein Logbuch, um Punkte zu sammeln. Am 2. September feiern wir alle zusammen eine große Abschlussparty in der Zentralbücherei am Hühnerposten 1.

Die Kinder, die mitgemacht haben, erhalten eine Urkunde und vielleicht einen Preis aus der Tombola!