Meek & Mild - Geistliche Musik zum Frieden

„Non vi, sed verbo“ – „Nicht mit Gewalt, sondern durch das Wort“ (Martin

Luther)



... und durch die Musik!

Im Reformationsjahr 2017 präsentiert der Alumni-Chor Universität Hamburg geistliche Werke, die sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzen und sowohl den Frieden in der Welt als auch den persönlichen inneren Frieden einschließen.

steht dievon Monteverdi, die in ihrem immer gleichen Ablauf von Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei Halt und Struktur gibt. Monteverdi nutzt wiederkehrende Motive in allen Sätzen und schafft es so, eine Musik zu kreieren, die die Seele beruhigt und doch durch virtuose Satztechniken niemals langweilig wird. Begleitet wird der Chor dabei von einer Basso-continuo-Gruppe, bestehend aus Andreas Dieg am Cello und Simon Obermeier an der Truhenorgel.in denen eher der Kontrast zum Frieden, die Unruhe auf der Welt, dargestellt wird.Den großen Rahmen bilden. Während in der alten Musik starke Zuversicht hörbar wird, ist in der neuen Musik die Unsicherheit des Individuums deutlich spürbar. Während der Frieden auf der Welt schon immer ungewiss war, so ist mit der Zeit auch der innere Frieden hörbar zerbrechlich geworden.Eine Unruhe plagt das Individuum.