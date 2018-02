Hanseatic Help: Infostand mit Spendenannahme

Hanseatic Help e.V. ist aus der Kleiderkammer Messehallen hervorgegangen. Seit Sommer 2015 werden Kleidung, Schuhe und Hygieneartikel gesammelt, sortiert und Einrichtungen und Initiativen zur Verfügung gestellt. Empfänger sind Obdachlose, Geflüchtete, Kleiderkammern, Frauenhäuser, Waisenhäuser und andere Bedürftige.Hanseatic Help e.V. hat täglich außer Mittwochs in der Großen Elbstraße 264 in 22767 Hamburg geöffnet.Näheres auch unter hanseatic-help.org.