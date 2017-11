Conchita: From Vienna With Love (feat. National Philharmonic Orchestra Berlin)

Wohl keine Person der aktuellen Kunst- und Entertainmentwelt verbindet die Bereiche, Pop, Politik und Mode auf derart einzigartige Weise wieConchita . Diese Kunstfigur des 28-jährigen Österreichers Tom Neuwirth hat spätestens seit dem Gewinn des Eurovision Song Contests

2014 die gesamte Welt für eine Vielzahl von Genderfragen, Diskriminierung von Minderheiten und die Selbstbehauptung junger Homosexueller nachhaltig sensibilisiert.



Ebenso einflussreich agiert Conchita in der Mode sowie in der hocheleganten Popmusik, wo sie mit ihrem ganz eigenen Stil markanteAkzente setzt.



Derzeit arbeitet Conchita an ihrem zweiten Album, bei dem sie erstmals an vielen Songs mitkomponiert hat. Wann dieses Album erscheint, wurdenoch nicht bekannt gegeben – man darf aber davon ausgehen, dass beim Konzert in Hamburg der eine oder andere Song dem Publikum bereits präsentiert wird.