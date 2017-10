eigenarten - Interkulturelles Festival / Denken was Tomorrow

Dan Thy Nguyen Idee, Performance



Ende der 70er-Jahre kommen die ersten Geflüchteten aus Vietnam in die Bundesrepublik. Als Boat-People treiben sie auf dem Meer, in der Hoffnung gerettet zu werden. 35 Jahre später treiben Geflüchtete auf Booten im Mittelmeer, und eine ganze Gesellschaft scheint in dieser Situation hilflos zu sein. In dieser Lecture-Performance geht es um die persönliche Geschichte der Eltern des Künstlers, ihre Kriegserfahrungen und Flucht, aber auch um die erste Zeit in Deutschland, den Aufbau eines Lebens und um Rassismus.



www.danthy.net



60 Min, 12,-/8,-

