Ausflugstipp der Woche

Wernigerode und Brocken im Harz

Horst Baumann, Hamburg –Am Fuße des Brockens lädt die Wernigeroder Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern zum Bummeln ein. Im Zentrum befindet sich der Marktplatz mit dem historischen Rathaus, einem der schönsten Europas. Mit der Kurkarte haben Gäste in der gesamten Region freie Fahrt in allen Linienbussen. Die mittelalterlichen Altstädte von Quedlinburg und Halberstadt sind für jeden Kulturliebhaber eine lohnenswertes Ziel.Veranstalter regiomaris bietet viertägige Kurztrips in den Harz an. Das Angebot umfasst die Bahnfahrt mit dem ICE und der Regionalbahn nach Wernigerode, drei Übernachtungen mit Halbpension im „Hotel am Schlosspark“ sowie einen geführten Stadtrundgang.Am Sonnabend, 18. Februar, veranstaltet regiomaris einen begleiteten Ausflug in den Harz. Nach Anreise mit der Bahn steht in Wernigerode ein geführter Stadtrundgang auf dem Programm. Anschließend geht es mit der Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken.Eine gemeinsame Wanderung nach Torfhaus rundet den Tagesausflug ab.Das Wochenblatt verlost den vorgestellten Tagesausflug für zwei Personen. Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Auf welcher Höhe liegt der Brockenbahnhof? Ein Tipp: Die Lösung erfährt man online oder telefonisch bei regio-maris.Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rat-hausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.de. In die Betreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist der 2. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.Leistungen Tagesausflug:inkl. aller Bahnfahrten, Transfers, Stadtführung, freie Nutzung der Linienbusse, Reiseleitung für Euro 99,-Leistungen Kurztrip:inkl. Bahnfahrt, 3 Ü/HP, Stadtführung Wernigerode, Anreise täglich, ganzjährig; Anreise So 4 Ü/ 2 HP für Euro 339,- p.P./DZ (Euro 399,- EZ)Weitere Infos unter❱❱ www.regiomaris.de oderTel. 50 69 07 00.