Spielmobile Karawane rollt wieder durch Hamburg

Vom 26. – 30. Juli 2017 zieht die Karawane derHamburger Spielmobile als Kinder-Ferienprogramm wieder auf fünf verschiedene Plätze.Das große Abschlussfest findet am Sonntag, den 30. Juli von 14-18 Uhr rund um den Musikpavillon in Planten un Blomen statt.Die Spielmobilkarawane der Hamburger Spielmobile MOBILE, SpielTiger und Falkenflitzer fährt zu Kindern auf Plätzen in der Nähe von Großwohnsiedlungen. Hier wohnen viele Kinder, die nicht in den Urlaub fahren werden.Dank der freundlichen Unterstützung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, dem Verfügungsfonds Neugraben-Fischbek und Planten un Blomen kann das Angebot erneut kostenlos stattfinden.In diesem Jahr wird die Karawane unter dem Motto„Manege frei“ täglich eine Vielzahl von kindgerechten Aufführungen anbieten:• Jonglieren, Zaubern• Mitmachtheater• Bewegungsbaustelle• Akrobatik (Boden & Leiter)• Stelzenlauf• Clownerie & Nasenbasteln• Stroh-Tobe-Arena• Schattentheater: Figurenbasteln & Backlight Bühne• Tinikling TanzAußerdem gibt es:• Täglich eure Aufführungen• Täglich Clown Fuffo Mathieu mit seiner Zauberflöte aus Tralien• Täglich Schminken• Täglich Hüpfburg• Täglich Kindertänze um 17:30 Uhr• Kletterhänger in Neugraben am 27.7. und in Planten un Blomen am 30.7.• Sonntag in Planten un Blomen: Extra Hüpfburg, Riesenrutsche & Klettern,Kindermusik mit TigerBärnd auf der Bühne der Musikmuschel um 15:30Im Vordergrund steht Mitbestimmung, kreatives Gestalten, Bewegung und Begegnung. Jeweils einen Tag lang von 14 bis 18 Uhr können Kinder spielen, toben und basteln. Die Karawane der Hamburger Spielmobile spricht Kinder und Jugendliche von 4-15 Jahren an.Der Eintritt ist frei!Unser Fahrplan vom 26. – 30. Juli 2017 täglich von 14 – 18 Uhr• Mittwoch, 26.7. Langenhorn, Wiese vor dem HdJ Kiwitzmoor U-Kiwitzmoor• Donnerstag, 27.7. Neugraben, Wiese vor Am Johannisland S-Neugraben• Freitag, 28.7. Altona Volkspark, Bus August Kirch Strasse• Samstag, 29.7. Rissen, Kiesgrube, Bus 1 Sieverstücken• Sonntag, 30.7. Planten un Blomen rund um die MusikmuschelMehr Infos unter www.spielmobil-karawane.deDie Ferienaktion der Hamburger Spielmobile SpielTiger, Falkenflitzer und MOBILE sind aus dem Hamburger Ferienprogramm nicht mehr wegzudenken. Seit zehn Jahren fahren die Spielmobile als Karawane, mit einer großen Resonanz, zu den Kindern in die Quartiere - im letzten Jahr, als „Wunderland“ - Spielmobil Karawane.In diesem Jahr wird erneut ein typisches Spielmobil Programm auf den Plätzen angeboten, mit dem Ziel, Jungen und Mädchen wohnortnah ein kostenloses Ferienprogramm als Mitmachaktion zu bieten.Die Hamburger Spielmobile betreuen seit 1991 Kinder und Jugendliche in Hamburger Wohnunterkünften für Zuwanderer und wohnungslose Familien sowie in Stadtteilen mit besonderem Bedarfen.Mehr Infos zur Spielmobilarbeit:www.SpielTiger.dewww.Falkenflitzer.dewww.mobilespielaktion.deTom HartmannSpielmobil Falkenflitzer