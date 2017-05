Oldtimertreffen auf der Karkmess

„Da sich das Oldtimertreffen inzwischen zu einem festen Bestandteil der Karkmess entwickelt hat, soll es in diesem Jahr noch etwas größer werden,“ so der Veranstalter der Karkmess, Thorben Gust. „Eine Anmeldung hilft uns bei der Organisation, insbesondere, wenn ganze Clubs teilnehmen möchten“, sagt der Chef des Oldtimertreffens Hans-Jürgen Jepsen. Co-Chef Kai Külper ergänzt: „Wer sich spontan zur Teilnahme entschließt, ist ebenfalls willkommen. Denn auf dem Ausstellungsgelände ist ausreichend Platz vorhanden.“Ab 11 Uhr ist der Schulhof für Aussteller und Besucher geöffnet. Wer dann Lust bekommt, auch einmal in einem der Oldtimer mitzufahren, hat ab 15 Uhr dazu Gelegenheit. Anmeldungen nehmen Hans-Jürgen Jepsen (Tel. 743 42 26) oder Kai Külper (Tel. 742 51 86) auch per E-Mail unterinfo@physio-finkenwerder.de oder info@kaikuelper.de entgegen. KI