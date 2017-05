Neuer König der Könige in Fischbek

Seiner Einladung waren insgesamt 21 Könige gefolgt, er selbst konnte aufgrund einer Erkrankung nicht teilnehmen, auf diesem Weg nochmals gute Besserung, absagen wollte er das Schießen aber auch nicht. So eröffnete traditionell der amtierende König Michael de Hooge das Schießen. Unter der Leitung des 1. Schießwartes Heinz Lange gaben alle anwesenden Könige ihren Schuss auf die Scheibe ab.Parallel wurde auch noch auf einen, von Joop Been gefertigten, Holzvogel geschossen, um den Vogelkönig für das Jahr 2017/18 zu ermitteln. Dieser fiel bei Jürgen Soltau herunter, so dass er der neue Vogelkönig wurde.Heinz Lange wertete dann die Schüsse auf die Wildscheibe aus und den besten Schuss gab unser Schützenkönig von 2015/16 Ulf Rosenthal ab. Er ist damit der neue König der Könige in Fischbek.Danach wurde gegessen und der Tag klang in geselliger Runde aus.