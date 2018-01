Lustiges Puppentheater für Kinder von 2 bis 10 Jahren

www.kollin-kläff.de

4.Februar

11 Uhr "Kollin Kläff und der freche Drache"

15 Uhr "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"

Karten 6 pro Person /Tageskasse

Reservierung möglich via Mail: puppentheater@kollin-kläff.de

Spiellänge 40 Minuten + Puppen streicheln und Mitmachaktion



Am 4. Februar ist das Puppentheater Kollin Kläff von Maya Raue im Kulturhaus Süderelbe in Neugraben, am Johannisland 2, zu Besuch und spielt 2 lustige Geschichten für Kinder von 2 bis 10 Jahren. In der 11 Uhr Vorstellung "Kollin und der freche Drache", steht der Jungdrache Blitz im Mittelpunkt. Er braucht dringend Hilfe aus dem Publikum, denn vieles kennt er noch nicht. Frech und fröhlich bringt er König Dufte, Zahnia die Zahnbürste und auch den schlauen Hund Kollin Kläff, ganz schön auf die Palme. "Diese Geschichte ist absolut nichts zum Fürchten, sondern so lustig, dass sogar 2 Jährige sich vor Lachen kringeln." erzählt die Puppenspielerin. In der 15 Uhr Vorstellung "Kollin auf dem Bauernhof" machen viele unterschiedliche Tiere mit, unter anderem das Schwein Schnitzel, ein mürrischer Papagei, ein singendes Pferd, ein hübsches Hasenmädchen und ein vergesslicher Vogel, dem die Kinder immer wieder auf die Sprünge helfen müssen."Das Stück ist eine Herausforderung, weil ich viele verschiedene Figuren mit vielen Wechseln spiele." erzählt Maya Raue. Lebendiges Puppentheater zum Mitmachen und Anfassen, das ist das Motto der Puppenspielerin, denn am Schluss kann man die eine oder andere Puppe noch streicheln. Wer möchte, hat sogar nach der jeweiligen Vorstellung, die Möglichkeit mal selbst als Puppenspieler sich zu versuchen. Drei Kindern (ab 6 Jahren) gibt die Puppenspielerin Maya Raue diesmal die Gelegenheit sich auszuprobieren. "Dafür habe ich einen extra Koffer voller Puppen, die ich schon in Grundschulen oder auf Geburtstagen eingesetzt habe. Wer will bringt aber gern auch seine eigene Puppe oder Kuscheltier mit." Das restliche Publikum darf dann selbst entscheiden, ob es nach Hause gehen möchte oder dem Impro-Puppenspiel mit Jungpuppenspielern zusehen möchte. Karten gibt es am Tag der Aufführung an der Tageskasse für 6 Euro pro Person. Wer möchte kann sich Plätze über die Homepage www.kollin-kläff.de reservieren oder einfach anrufen unter 040 - 18204876. Essen und Trinken darf mitgebracht werden, denn es gibt keine Gastronomie vor Ort. Und wer danach noch toben gehen möchte, kann das auf dem nur 100 Meter entfernten schönen Spielplatz tun.