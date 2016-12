Hilfe von Nachbarn für Nachbarn

Neuwiedenthal: Anlaufstelle Nachbarschaft AHOI vermittelt Menschen, die Hilfe anbieten, an solche, die sie brauchen

Keine Konkurrenz zu

Handwerksbetrieben

Wittenburg/ Istel, Neuwiedenthal –Unter der Koordinierung von Maike Mahlstedt und Maren Naeve werden zukünftig Nachbarn und Anwohner des Stadtteils bei „Nachbarschaft AHOI“ zueinander finden, sich austauschen und unterstützen. „Jeder aus Neuwiedenthal kann helfen oder Hilfe bekommen. Wir sind für alle Menschen im Alter zwischen 0 und 99 Jahren da“, erklärt Maren Naeve mit einem Augenzwinkern.Wie läuft das Projekt ab? Personen, die Hilfe anbieten, und solche, die welche brauchen, treffen sich vorab jeweils zum Einzelgespräch mit einer der beiden Koordinatorinnen in der Anlaufstelle. Sie ist im Raum gleich neben dem Striepensaal, Striepenweg 40. Es wird geschaut, welche Art von Hilfe jeweils gebraucht oder angeboten werden kann. Dann vermitteln die beiden AHOI-Mitarbeiterinnen die zueinander passenden Personen.Projektleiterin Mahlstedt hofft auf rege Beteiligung: „In der neuen Anlaufstelle können Menschen, die soziale Kontakte, Begleitung oder Unterstützung brauchen, mit Menschen zusammen kommen, die sich für Nachbarn im Quartier engagieren möchten. Kleine Gefälligkeiten, wie gemeinsam spazierengehen oder einkaufen oder einfach nur ein Gespräch unter Nachbarn kann in bestimmten Lebenssituationen eine große Hilfe sein.“Konkurrenz zu Handwerksbetrieben will die Plattform nicht sein. „Kleine Gefälligkeiten, wie beispielsweise handwerkliche Hilfen, haben genau dort ihre Grenze, wo ein handwerklicher Betrieb seine Aufgaben hat“, sagt Naeve.