Ein Container zum Spielen

„Zu einem echten Containerschiff gehören natürlich auch echte Container“, so Ralf Bock, Leiter der Kita. „Deshalb sind wir der NYK Line sehr dankbar, dass sie uns so bereitwillig einen ihrer Container gespendet haben.“Der ehemalige Frachtcontainer soll auf dem Hof aber nicht nur schön aussehen, sondern zukünftig auch ein Experimentierlabor für die Kinder beherbergen. Das Dach soll eines Tages durch eine Decks- und Kapitänskajüte gekrönt werden.NYK Line gehört zu den größten Containerschiffsreedereien der Welt. Der Hauptsitz liegt in Japan, weshalb die Kita-Kinder nicht nur ein fröhliches „Danke“ auf ihr Transparent sondern auch ein „arigatou“ geschrieben haben, das japanische Wort für „Danke“. KI