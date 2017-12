Die Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation informiert:

Dem Gründer Jürgen Lohse ist es in all den Jahren gelungen die Freizeitgruppe stetig weiter auszubauen und "seine" Senioren/innen mit immer neuen Zielen/Veranstaltungen zu überraschen.Auch im Jahr 2018 werden wieder viele Ziele angesteuert, Im 1.Halbjahr wird das ChocoVersum , Fa. Nortex in Neumünster besucht, nach Uetersen in das Rosarium geht es. Stadtrundgänge uvm. Es wird im 2.Halbjahr wieder eine Kurzreise gebenEinmal im Monat gibt es den Klönschnack - Treff ,dieser findet im Restaurant Wildpark Schwarze Berge.Wichtiger Hinweis:Die Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation verfolgt keinerlei gewerbliche Ziele,ist kein Verein, kostet keinen Monatsbeitrag und wird ehrenamtlich geführt. Daher nimmt jeder Teilnehmer/in eigenverantwortlich an allen Veranstaltungen teil.Sie wollen mehr wissen ?Rufen Sie mich an: Jeden Mittwoch und Donnerstag von 15.00 - 18.00 UhrTelefonNr. 040-702 52 77 Jürgen LohseSollte ich für oder mit meiner Freizeitgruppe unterwegs sein, übernimmt ein Anrufbeantworter,nennen Sie bitte deutlich Ihren Namen und TelefonNr. Ich rufe schnellstmöglich zurückIch freue mich auf Sie !Jürgen Lohse