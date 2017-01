Die Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation geht in das 6.Jahr !

Was Sie wissen sollten:Die Freizeitgruppe Süderelbe hat keinerlei kommerzielle Ziele und kostet keinen monatlichen Beitrag und wird von Jürgen Lohse ehrenamtlich geführt.Auch im 6.Jahr wird es wieder viele Veranstaltungen geben wie z.B.:Museumsbesuche, Tagestouren, Stadtteilerkundungen, Kurzreisen, Bus-Tagesfahrten, Betriebsbesichtigungen u.v.m. und natürlich jeden Monat unser Klönschnack im Restaurant Wildpark Schwarze Berge,Am Wildpark 1, Vahrendorf.Der nächste Klönschnack findet am 07.Februar 2017 Dienstag statt. Beginn: 14.30 bis ca. 16.30 Uhr (Busverbindung von Harburg ,Neugraben,Neuwiedenthal BusLinie 340 bis zur Haltestelle: Wildpark Schwarze BergeKosten: Eigene Anfahrt, eigener Verzehr ( Speisen,Getränke )Sie haben Interesse: Schauen Sie vorbei, ich freue mich auf Sie.Sie können Singen,Zaubern , Geschichten erzählen, ein Musikinstrument spielen,was auch immer.... und würden gerne einmal Ihr Können zeigen !Rufen Sie mich an, dann schauen wir gemeinsam was und wie es machbar ist.Jürgen Lohse Telf. 040 / 702 52 77Natürlich geht es bei der Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation zwanglos und gemütlich zu, hier sind Sie oder Sie oder auch Sie richtig, wenn Sie eine Freizeitgruppe suchen die das Motto hat:Gemeinsam gut gelaunt unterwegs.weitere Auskünfte:PS: Auch ein paar Bilder von unserem jährlichen Grünkohlessen vom 14.Januar 2017 können Sie hier sehen.