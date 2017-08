25 Jahre als ehrenamtliche Stillberaterin

Nach Abschluss der Ausbildung zu Stillberaterin hörte das Lernen nicht auf. Gerade auf dem Bereich der Muttermilchernährung wird viel geforscht und es gibt ständig neue Erkenntnisse. Neue Bücher wurden und werden ebenso wie Internetbeiträge und andere Informationen gelesen. Nationale und internationale Fortbildungen wie Fachkongresse oder Konferenzen hat sie häufig mehrmals im Jahr besucht, um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben.Um Mütter noch fundierter beraten und unterstützen zu können, wagte sie vor 7 Jahren den Schritt und besuchte eine für medizinische Berufe ausgelegte Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin und beendete diese nach einem erfolgreich bestandenen internationalen Examen mit dem Titel IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)Ihr Herz schlägt, auch wenn die eigenen Kinder längst abgestillt und junge Erwachsene im Berufsleben sind, immer noch für das Stillen, weil dies die beste Ernährung für Kinder in der ersten sechs Monaten nach der Geburt ist. Viele Mütter benötigen allerdings Unterstützung dabei und hier sieht sie auch nach 25 Jahren immer noch die Notwendigkeit, Frauen in Ihrem Vorhaben zu unterstützen, Babys die ihnen von der Natur vorgesehene Nahrung zukommen zu lassen.Am 16.September findet eine Jubiläumsfeier statt, zu der ehemalige Gruppenteilnehmerinnen aber auch interessierte Mütter eingeladen sind. Zeit und Ort sowie Anmeldungen unterChristel Opitz-Lüders christel.opitz-lueders@lalecheliga.de