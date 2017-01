Die SPD im Distrikt Hausbruch lädt ein- Vortrag ROBERTSHALL

Freue mich Rolf Weiss (

Rolf Czapiewski

) als Referenten der spannenden

Geschichte von RobertsHall

in Hausbruch begrüßen zu dürfen.Zu Gast sind u.a. Jürgen Ellermeyer (Historiker und Leiter der Stadtteilgeschichte des Helmsmuseums von 1983-1994).Bergwerk Robertshall? Hier? Nein, da sind Sie falsch, sowas gabs hier nie. So und ähnlich klingt es heute, wenn man in der Haake bei einem Waldspaziergang Passanten trifft und diese nach Spuren des ehemaligen Braunkohlebergwerkes Robertshall in Hausbruch befragt. Inzwischen sind es fast 100 Jahre her, dass am Ehestorfer Heuweg das Braunkohlebergwerk, welches von 1919-1922 Kohle an die Phoenix AG in Harburg lieferte, den Betrieb aufnahm.Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Bergwerk unter robertshall@gmx.de und der noch im Aufbau befindlichen Internetseite www.bergwerk-robertshall.de