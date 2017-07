Auf zum Daughterville-Festival

Mit dabei bei der Party auf dem Dockville-Gelände am Reiherstieg, Alte Schleuse 23, sind unter anderem Sookee, Bergfilm, Consolers, Rikas, Headshell, Brass Riot, Willing Witness. Einlass: ab 13 Uhr. Tickets zu elf Euro können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Radio Hamburg Ticket-Center (Hauptbahnhof), Funke-Ticket (Sternschanze), Ticketshop Phoenix-Center (Harburg), Buchhandlung Lüdemann (Wilhelmsburg) sowie Kartenhaus (Uhlenhorst).Bestellungen sind auch möglich auf❱❱ www.daughterville.de