Umsonst und Draußen Heimfeld 2017 Am Radeland

Am 30.06 und 01.07.2017 veranstalten die Schwarze 7 (https://www.facebook.com/Schwarze-7-13081840192485...), contraZt e.V (www.contrazt.de) und alles wird schön (http://alles-wird-schoen-e-v.de/) ein Umsonst und Draußen Festival.



Dort wird es neben Live-Musik und einem Dancefloor auch einen Umsonst Büchermarkt geben. Außerdem besteht die Möglichkeit sich mit vielfältigen künstlerischen Aktivitäten einzubringen. Für das Fest werden auch noch Mithelfer benötigt.Bitte meldet Euch unter a.jobst(at)contrazt.dewww.contrazt.deModeration: Micha18.00 UHR THE KINGS LIVED StonerBluesRock HH19.00 UHR CRESSY JAW PsyRockSka Marburg20.00 UHR WONACH WIR SUCHEN SkaPunkAcoustic Leipzig21.00 UHR SHELLYCOAT Punkrock HH22.15 UHR HER GOLDEN WHIP BalkanKlezmerRockSKa Berlin23.30 UHR FIDDELALDERMOLK FolkPunkPolka HHab 18 UhrGnoedi and friends - CyberPunk22 - ca. 1 UhrJanosch und Spirou - Oriental electroModeration: Christiane Seebach15.00 UHR WALDGEIST SingerSongwriter HH16.30 UHR HOWALD & THOELEN Liedermacher Bremen17.45 UHR FISCHHFELLSOUND DubReggae HH19.00 UHR ASH CLOUD CelticFolkPunk HH20.15 UHR NARCOLAPTIC Punk HH22.00 UHR MAD MONKS SkaPunkSwingMetal23.30 UHR MANANA ME CHANTO ReggaeSkaaitchLabel/Crew: Dreckkummer - TechnoLucinee - TechnoHaeder - Techno