privater Anwohner FLOHMARKT in Sinstorf

Am 18.Juni 2017 zwischen 10 und 14 Uhr wird zum Verkauf, und teilweise zum Verschenken angeboten, was sich über die Jahre in Kellern, Rumpelkammern und auf Dachböden eingenistet hat.



Unter anderem wird Folgendes verkauft oder verschenkt:

AUDIzubehör, Aquarienzubehör, Baby + Kindersachen, Bücher, CDs, Deko, elektr. (Klein-)Geräte, Geschirr, Goebel Figuren, Nikon Spiegelreflex (analog), Fernseher, Geschirr, Haushaltswaren, Kleidung, Küchenutensilien, Möbel, Modeschmuck, Monitor, Öllampe, Pferdesachen, Schuhe, Spielzeug, Technik

Rein privat! Keine Händler, keine Neuware!

Darüber hinaus locken wir Trödelinteressenten auch mit ein paar Kuchen, Waffeln, Kaffee und Limo.



Wer vorbei schauen und ein paar Schätzchen ergattern möchte, merke sich Zeit und Ort.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher



Allerdings bitten wir ausdrücklich darum, im Umkreis zu parken und nur zu Fuß in unsere Straßen zu kommen. Es gibt genügend Parkmöglichkeiten in fußläufiger Nähe (in Karte gekennzeichnet). Wer tatsächlich etwas Unhandliches ergattert, darf es natürlich später mit dem Auto abholen.



Bis dann  Die Anwohner