Super Wang!!, Beat Crazy und Xandi rocken in der KulturWerkstatt Harburg

Die Texte von SUPER WANG! sind Deutsch, heucheln keine Internationalität, wobei selbst in London, wo SUPER WANG! auf Einladung spielt, das englische Publikum mitsingt.



BEAT CRAZY sind heute, mehr als je zuvor, vor allem eines: absoluter Souverän ihrer Songs, die immer Dreh- und Angelpunkt sind, und BEAT CRAZYs Musikalität dient immer der Umsetzung dieser außerordentlichen Songs.



XANDI ist das sehr deutsch-pop-rockige Ergebnis einer ungewöhnlichen Freundschaft, die Altersgrenzen überwindet. Gitarre/Vocals von Xandi, Keyboard von Micha Rother, am Bass Jens Fender und Tom West am Schlagzeug.



Eintritt 8 Euro